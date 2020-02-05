Adalet Bakanı Gül'den infaz düzenlemesi açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gül'den infaz düzenlemesi açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül'den infaz düzenlemesi açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesinin yakın zamanda Meclise geleceğini bildirdi.

Adalet Bakanı Gül'den infaz düzenlemesi açıklaması Açıklaması, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesinin yakın zamanda Meclise geleceğini bildirdi.

Gül, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını cevapladı.

Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin soru üzerine Gül, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Hablemitoğlu cinayetini, olayın yaşandığı tarihten itibaren sorguladığını belirtti.

"Gerçekten faili meçhul olarak, tüm yönleriyle araştırılıp sonuçlandırılmayan cinayetlerden biri." diyen Gül, toplum olarak cinayetin aydınlatılmasını istediklerini vurguladı.

Bir şüphelinin Ukrayna'dan iadesi için talep yazısı yazıldığını ifade eden Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile, kendisinin de Ukrayna Adalet Bakanı ve Ukrayna Yargıtay Başsavcılığıyla görüştüğünü anımsattı.

Uluslararası sözleşmeye göre Türk makamlarına iadenin yapılmasını talep ettiklerini belirten Gül, "Talebimizi yineledik. Konunun neticeye bağlanmasını, şüphelinin bağımsız yargının önüne çıkarılmasını ve olayın tüm yönleriyle ortaya çıkmasını hepimiz istiyoruz. Başta ailesinin ve Türk milletinin talebi, hukuk ve adaletin tecellisi için bu olayın aydınlatılmasıdır. Bu konuda her türlü talebimizi yineleyeceğiz. Bu konuda çabamızı hem devlet başkanları hem de bakanlar düzeyinde takip edeceğiz." diye konuştu.

İkinci yargı paketi

"İkinci yargı paketi Meclise ne zaman gelecek?" sorusu üzerine Gül, "Meclisin gündeminde olacak bir konu. 'Şu tarihte olur ya da şu şekilde olur.' dememiz, Meclisin saygınlığına, yasamanın asliliğine aykırı olur. Cumhurbaşkanımız da 'Birkaç hafta içinde neticeye kavuşur.' dedi. Umut ediyorum Meclisimiz, AK Parti Grubu öncülüğünde uzlaşıyla bu konudaki talepleri de yerine getirecektir." dedi.

İnfaz düzenlemesine ilişkin soru üzerine Gül, "İnfaz düzenlemesi yakın zamanda Meclise gelecek. Uzun zamandır zaten çalışılıyor. Bu konuda son kararı elbette Meclis verecek. Grubumuzun sorduğu sorular ya da teknik hususlar var ama bu, siyaseten verilmesi gereken bir konu. Çünkü toplumu rahatsız etmemeniz lazım. Bu konuda beklentiyi de yine infaz hukuku, hakkaniyet, adalet çerçevesinde hazırlamak lazım. AK Parti Grubu da bunun üzerine çalışıyor." açıklamasını yaptı.

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:20 Kaynak: AA
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