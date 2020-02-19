Adalet Bakanı Gül'den Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerine konferans - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül'den Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerine konferans - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül'den Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerine konferans

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı öğrencileriyle bir araya geldi.

Adalet Bakanı Gül'den Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerine konferans, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı öğrencileriyle bir araya geldi.

Akademiden yapılan yazılı açıklamaya göre, geleneksel "Çarşamba Sohbetleri"nin bu haftaki konuğu Adalet Bakanı Gül oldu.

Akademi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu'nun karşıladığı Gül, öğrenci ve personele "Hukuk ve Adalet" konulu konferans verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:00 Kaynak: AA
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