Son Dakika › Güncel › Adalet Bakanı Gül'den Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerine konferans - Son Dakika
Adalet Bakanı Gül'den Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerine konferans
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı öğrencileriyle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:00 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı öğrencileriyle bir araya geldi.
Akademiden yapılan yazılı açıklamaya göre, geleneksel "Çarşamba Sohbetleri"nin bu haftaki konuğu Adalet Bakanı Gül oldu.
Akademi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu'nun karşıladığı Gül, öğrenci ve personele "Hukuk ve Adalet" konulu konferans verdi.
Son Dakika Son dakika: Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı Son dakika: Osman Kavala adliyeye sevk edildi Teröristbaşı Bahoz Erdal'ın koruması teslim oldu Morgda cenazeler karıştı, mezar açıldı