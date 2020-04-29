Adalet Bakanı Gül'den kaldıkları okulun tadilatını yapan izolasyon sürecindeki infaz koruma... - Son Dakika
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gül'den kaldıkları okulun tadilatını yapan izolasyon sürecindeki infaz koruma... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül'den kaldıkları okulun tadilatını yapan izolasyon sürecindeki infaz koruma...

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül'den kaldıkları okulun tadilatını yapan izolasyon sürecindeki infaz koruma memurlarına telefon Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Muğla'da korona virüs tedbirleri kapsamında kaldıkları yurdun öğrencilerinin eğitim gördüğü okulun tadilatını ve bahçe düzenlemesini gerçekleştiren...

Adalet Bakanı Gül'den kaldıkları okulun tadilatını yapan izolasyon sürecindeki infaz koruma memurlarına telefon

ANKARA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Muğla'da korona virüs tedbirleri kapsamında kaldıkları yurdun öğrencilerinin eğitim gördüğü okulun tadilatını ve bahçe düzenlemesini gerçekleştiren infaz Koruma memurlarını görüntülü arayarak teşekkür etti.

Muğla'da Korana virüs tedbirleri kapsamında bir yurtta kalan 90 İnfaz Koruma memuru kaldıkları yurdun öğrencilerinin eğitim gördüğü okulda tadilat ve bahçe düzenlemesi yapmışlardı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İzolasyon süreçlerinde okulda gördükleri eksiklere kayıtsız kalmayan memurları arayarak teşekkür etti. Memurlar Bakan Gül'e izolasyonda durumlarının iyi olduğunu belirterek yaptıkları işlemlerle ilgili bilgi verdi.

Bakan Gül ise, görüntülü arama gerçekleştirdiği memurların yaptıklarının büyük bir fedakarlık örneği olduğunu, virüsün yayılmasının önlenmesinde önemli bir sorumluluk üstlendiklerini belirterek teşekkürlerini iletti.

Adalet Bakanı Gül'den kaldıkları okulun tadilatını yapan izolasyon sürecindeki infaz koruma...

Muğla, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 06:53 Kaynak: İHA


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