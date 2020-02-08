Adalet Bakanı Gül'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki Açıklaması

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'ye yönelik sözleriyle her şeyden önce ecdadı ve aziz şehitleri incittiğini belirtti.

Adalet Bakanı Gül'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki Açıklaması, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'ye yönelik sözleriyle her şeyden önce ecdadı ve aziz şehitleri incittiğini belirtti.

Gül, Twitter hesabından, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC'nin et ve tırnak gibi olduğunu belirten Gül, "Mustafa Akıncı, Türkiye'ye yönelik sözleriyle her şeyden önce ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi incitmiştir. Ankara şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkü'nün yanında durmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:40 Kaynak: AA
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