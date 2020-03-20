Adalet Bakanı Gül'den "koronavirüs, yargı paketi ve infaz düzenlemesi" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül'den 'koronavirüs, yargı paketi ve infaz düzenlemesi' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül'den "koronavirüs, yargı paketi ve infaz düzenlemesi" açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesine ilişkin tüm tarafların dinlenerek teknik çalışma yapıldığını, konunun Meclisin takdirinde olduğunu bildirdi.

Adalet Bakanı Gül'den

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesine ilişkin tüm tarafların dinlenerek teknik çalışma yapıldığını, konunun Meclisin takdirinde olduğunu bildirdi.

Gül, Adalet Bakanlığına girişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ve sosyal medyada "cezaevlerinde yeterli önlem alınmadığı"na yönelik iddialara ilişkin soru üzerine Gül, cezaevlerinde gerekli önlemlerin alındığını belirtti. "Aileler de müsterih olsunlar." diyen Gül, dezenfekte ürünlerinin de ücretsiz verildiğini bildirdi.

Bilim Kurulunun ve Sağlık Bakanlığının tavsiyesi üzerine görüşlerin ertelendiğini hatırlatan Gül, cezaevindeki personele, hükümlü ve tutuklulara dışarıdan riskin oluşmaması için tedbirlerin alındığını vurguladı.

"Her türlü titizlik gösteriliyor"

Gül, "Dezenformasyonlar, belli operasyon hesaplarının yaptığı birtakım hezeyanlar, yalan ve provokasyonlardır. Bunların hangi mahfillerden olduğu da belli. Hükümlü ve tutuklular devlete emanet, onların sağlığı için her türlü titizlik gösteriliyor. Cezaevlerimizde rastlanan pozitif vaka yoktur." dedi.

İnfaz düzenlemesine yönelik soru üzerine Gül, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda bir süredir çalışmalar yapıldığını aktardı. Gül, "Tüm tarafları, yargı mensuplarını, ceza hukukçularını dinleyerek, teknik çalışmalar yapıldı. Konu, Meclisin takdirinde olan bir konudur. TBMM'nin, milletvekillerinin takdiriyle şekillenecektir. Bu konuda da AK Parti grubu son halini verdikten sonra bir konsensüsle siyasetin bu anlamda müzakeresiyle oluşacaktır. Bu konunun da kanunlaşmasını öngörüyoruz. Temelde daha insani yaklaşan bu düzenlemeler de elbette Meclisin takdiriyle yürürlüğe girecektir." diye konuştu.

İstanbul'daki bir hakimin eşinde yeni tip koronavirüs görüldüğünün hatırlatılması üzerine Gül, hakimin bankada çalışan eşinin sonuçlarının "pozitif" çıktığını, hakimin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Hakimle kendisinin de görüştüğünü aktaran Gül, hakimin test sonucunun henüz çıkmadığını, ilgili adliyedeki tedbirlerin de alındığını söyledi.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda çeşitli değişikliler öngören ikinci yargı paketiyle ilgili de Bakan Gül, teklifin AK Parti tarafından TBMM'ye sunulduğunu anımsattı.

Teklifin önemli düzenlemeleri içerdiğine işaret eden Gül, şunları kaydetti:

"Birinci yargı paketinde ceza usulüne ilişkin düzenlemeler söz konusuydu. Bu pakette hukuk muhakemesiyle ilgili düzenlemeler söz konusu. Yılda yaklaşık 4 milyonun üzerinde açılan davaları doğrudan ilgilendiren bir düzenleme söz konusu. Yargının daha hızlı, adil şekilde karar vermesine imkan tanıyacak düzenlemeleri görüyoruz. Ticari davalar gibi fikri ve sınai haklara ilişkin davalar gibi il merkezlerinde ihtisas mahkemeleriyle bu ihtilafların çözülmesi hukuka güveni artıracaktır. 'Elektronik duruşma' diyebileceğimiz önemli bir düzenleme de söz konusu. Avukatlar, taraflar bürosunda duruşmaya katılabilecek bir düzenleme. Tüketici uyuşmazlıklarında ara buluculuk öngörülüyor. Önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu da tüm tüketicilerimizin işini kolaylaştıran, uzlaştırmayı sağlayacak reformdur."

Birtakım düzenlemelerin de pakette yer aldığını dile getiren Gül, paketin yargıya güven ve adalet hizmetleri noktasında önemli gelişme olduğunu söyledi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:34 Kaynak: AA

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