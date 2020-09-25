Adalet Bakanı Gül'den merhum milletvekili Yüksel'in kabrine ziyaret - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül'den merhum milletvekili Yüksel'in kabrine ziyaret

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 3 yıl önce vefat eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel'in mezarını ziyaret etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 3 yıl önce vefat eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel'in mezarını ziyaret etti. Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ölüm yıl dönümünde Yüksel'in Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki mezarını ziyaret ettiğini bildirdi. Ziyaretten fotoğraf paylaşan Gül, "3 yıl önce bugün dar-ı bekaya irtihal eden yol ve dava arkadaşım, değerli ağabeyim Gaziantep Milletvekilimiz Abdulkadir Yüksel'i Birecik'teki kabri başında dualarla andık. Ruhu şad olsun. Rabb'im bizleri cennetinde buluştursun." ifadelerini kullandı.

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