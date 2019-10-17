Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül'den milletvekillerine teşekkür mesajı
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül'den milletvekillerine teşekkür mesajı

Adalet Bakanı Gül'den milletvekillerine teşekkür mesajı

49 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşması nedeniyle milletvekillerine...

Adalet Bakanı Gül'den milletvekillerine teşekkür mesajı, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşması nedeniyle milletvekillerine teşekkür etti.

Gül, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Yargı Reformu Stratejisi temelinde hazırlanan ilk paketin Genel Kurulun takdiriyle yasalaştığını belirtti.

Bakan Gül, "Kanunun, 'güven veren adalet' hedefimize katkı sağlaması temennisiyle teklif sahiplerine ve destek veren tüm milletvekillerine şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:36 Kaynak: AA
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