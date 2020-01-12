Adalet Bakanı Gül'den şehit Uzman Çavuş Erol Yanık'ın ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül'den şehit Uzman Çavuş Erol Yanık'ın ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül'den şehit Uzman Çavuş Erol Yanık'ın ailesine taziye ziyareti

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki yol kontrolü sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık'ın ailesini ziyaret etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki yol kontrolü sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık'ın ailesini ziyaret etti.

Beykent Mahallesi'ndeki Necmettin Erbakan Sosyal Tesislerinde taziye ziyaretlerini kabul eden Yanık ailesiyle görüşen Bakan Gül, başsağlığı diledi.

Gül, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehidin babası Mustafa Yanık'a Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Ziyarette Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer ve Ahmet Uzer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Bakan Gül'ün babası Cemil Gül de yer aldı.

Adalet Bakanı Gül'den şehit Uzman Çavuş Erol Yanık'ın ailesine taziye ziyareti

Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 06:21 Kaynak: AA
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