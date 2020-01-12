Adalet Bakanı Gül'den şehit Uzman Çavuş Erol Yanık'ın ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

Gül, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehidin babası Mustafa Yanık 'a Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Beykent Mahallesi'ndeki Necmettin Erbakan Sosyal Tesislerinde taziye ziyaretlerini kabul eden Yanık ailesiyle görüşen Bakan Gül, başsağlığı diledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül , Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki yol kontrolü sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık 'ın ailesini ziyaret etti.

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