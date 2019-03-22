Adalet Bakanı Gül'den, Trump'ın Açıklamasına Tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cüretini Trump'tan alan İsrail'in Golan Tepelerindeki işgalci konumunu meşrulaştırma çabaları uluslararası hukuk bakımından beyhudedir.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cüretini Trump'tan alan İsrail'in Golan Tepelerindeki işgalci konumunu meşrulaştırma çabaları uluslararası hukuk bakımından beyhudedir." değerlendirmesini yaptı.



Bakan Gül, Twitter hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepelerine ilişkin açıklaması hakkında paylaşımda bulundu.



Gül, "Cüretini Trump'tan alan İsrail'in Golan Tepelerindeki işgalci konumunu meşrulaştırma çabaları, uluslararası hukuk bakımından beyhudedir. Toprak bütünlüğünü savunduğumuz Suriye'deki yönetim boşluğunu işgal ve kaos ile doldurmaya çalışmak, tarihi ve tehlikeli bir hata olacaktır." ifadesini kullandı.

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