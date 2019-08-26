Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül'den Yargı Reformu açıklaması
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Adalet Bakanı Gül'den Yargı Reformu açıklaması

45 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Güven veren ve erişilebilir adalet" sloganıyla Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Güven veren ve erişilebilir adalet" sloganıyla hazırlanan 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetin bulunduğu Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin "Bütün Türkiye'nin metni" olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Gül'den Yargı Reformu açıklaması, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni yasama yılına ertelenen Yargı Reformu Strateji Belgesi için "devletin millete bir sözü ve taahhüdü." olduğunu söyledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve Adalet Bakanlığınca hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi için ilk adım TBMM'nin açılmasıyla atılacak.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:15 
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