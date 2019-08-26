Adalet Bakanı Gül'den Yargı Reformu açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni yasama yılına ertelenen Yargı Reformu Strateji Belgesi için "devletin millete bir sözü ve taahhüdü." olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve Adalet Bakanlığınca hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi için ilk adım TBMM'nin açılmasıyla atılacak.