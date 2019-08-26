Adalet Bakanı Gül'den Yargı Reformu açıklaması
45 dakika önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Güven veren ve erişilebilir adalet" sloganıyla Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Güven veren ve erişilebilir adalet" sloganıyla hazırlanan 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetin bulunduğu Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin "Bütün Türkiye'nin metni" olduğunu belirtti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni yasama yılına ertelenen Yargı Reformu Strateji Belgesi için "devletin millete bir sözü ve taahhüdü." olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve Adalet Bakanlığınca hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi için ilk adım TBMM'nin açılmasıyla atılacak.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:15
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