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Adalet Bakanı Gül'den Yargı Reformu Stratejisi'ne ilişkin mektup

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Stratejisi'nin ilk paketine ilişkin bilgilendirme amacıyla tüm milletvekillerine bir mektup yolladı.

Adalet Bakanı Gül'den Yargı Reformu Stratejisi'ne ilişkin mektup, System.String[]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Stratejisi'nin ilk paketine ilişkin bilgilendirme amacıyla tüm milletvekillerine bir mektup yolladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Stratejisi'nin ilk paketini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve AK Parti grubunun takvimi dikkate alınarak en yakın zamanda Meclis gündemine getirileceğini ifade ederek milletvekillerine hitaben bir mektup kaleme aldı. Söz konusu mektupta Gül, "Malumunuz olduğu üzere, adalet hizmetleri alanında temel politika belgesi niteliğindeki Yargı Reformu Stratejisi 30 Mayıs 2019 tarihinde kamuoyuna açıklandı. Strateji Belgesi, bir yandan Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin, diğer yandan adalet sistemimizin ihtiyaçlarının ve toplumsal taleplerin dikkate alınması suretiyle hazırlanmıştır. Takip eden süreçte, bir eylem planı hazırlanacak ve bünyesinde paydaşlarımızın da yer alacağı 'İzleme ve Değerlendirme Kurulu' oluşturulacaktır. İnsan onurunu, hukukun üstünlüğünü, hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi ve korunmasını merkeze alan, 'güven veren ve erişebilir adalet' vizyonuyla hazırladığımız reformların hayata geçeceğine olan inançla 'Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni bilgilerinize sunarım" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:17 Kaynak: İHA
Avrupa Birliği, Güncel
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