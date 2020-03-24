Adalet Bakanı Gül'den yaşlı adamı rencide eden kişi hakkında verilen kararla ilgili açıklama... - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, başkentte hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı bir vatandaşı videoya çekip sosyal medyada paylaşan kişi hakkında 15 gün evini terk etmeme ve huzurevini ziyaret etme kararı verildiğini belirtti.

Bakan Gül, Twitter'dan verilen kararı değerlendiği paylaşımında şunları kaydetti:

"Adalet sistemimiz, evde kalmanın yalnız İhsan amcaya mahsus olmadığını anlaması için şüphelinin 15 gün konutundan çıkmamasına ve salgın riskinden sonra da büyüklerimizin kıymetini anlaması için huzurevi ziyareti yapmasına karar verdi."