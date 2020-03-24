Adalet Bakanı Gül'den yaşlı adamı rencide eden kişi hakkında verilen kararla ilgili açıklama... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül'den yaşlı adamı rencide eden kişi hakkında verilen kararla ilgili açıklama... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül'den yaşlı adamı rencide eden kişi hakkında verilen kararla ilgili açıklama...

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, başkentte hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı bir vatandaşı videoya çekip sosyal medyada paylaşan kişi hakkında 15 gün evini terk etmeme ve huzurevini ziyaret etme kararı verildiğini belirtti.

Adalet Bakanı Gül'den yaşlı adamı rencide eden kişi hakkında verilen kararla ilgili açıklama..., System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, başkentte hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı bir vatandaşı videoya çekip sosyal medyada paylaşan kişi hakkında 15 gün evini terk etmeme ve huzurevini ziyaret etme kararı verildiğini belirtti.

Bakan Gül, Twitter'dan verilen kararı değerlendiği paylaşımında şunları kaydetti:

"Adalet sistemimiz, evde kalmanın yalnız İhsan amcaya mahsus olmadığını anlaması için şüphelinin 15 gün konutundan çıkmamasına ve salgın riskinden sonra da büyüklerimizin kıymetini anlaması için huzurevi ziyareti yapmasına karar verdi."

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:32 Kaynak: AA

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