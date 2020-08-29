Adalet Bakanı Gül'den yeni adli yıl hakkında açıklamalar - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül'den yeni adli yıl hakkında açıklamalar

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni adli yılda reform mesajı vererek, ölüm orucunda ölen Avukat Ebru Timtik'in fotoğrafının asılmasına tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Gül'den yeni adli yıl hakkında açıklamalar, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni adli yılda reform mesajı vererek, ölüm orucunda ölen Avukat Ebru Timtik'in fotoğrafının asılmasına tepki gösterdi. Bakan Gül, baroların illegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, memleketi Nizip'te AK Parti İlçe kongresine katıldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yeni adli yılda pandemi ile etkin bir mücadele içerisinde olduklarını belirterek, sağlıklı şekilde adalet hizmeti verebilmek için tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

AK Parti Nizip İlçe Kongresi için memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesine gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, kongre sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. 1 Eylül'de yeni adli yılın başlayacağını belirten Bakan Gül, Yeni adli yıl ile yeniliklerin yani reformların olacağını söyledi. Bakan Gül, "Tüm tedbirler ve hazırlıklar, hem başsavcılarımız hem de komisyon başkanlarımız faaliyetiyle alındı. Hem pandemiyle etkin mücadele devam edecek hem de adalet hizmetleri ve kamu hizmetleri aksamayacak. Bu konuda her türlü hazırlıklar yapıldı. Hijyen ve diğer tedbirler gözden geçirildi. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile de görüşmeler yaptık. Bu hususta vatandaşlarımızın, avukatlarımızın ve çalışanlarımızın adliyelerde sağlıklı şekilde çalışması için hazırlıklar yapıldı. Sağlıklı şekilde adalet hizmeti verebilmek için tüm tedbirler alındı" dedi.

Reform vurgusu

Yeni adli yılda yargı anlamında önemli değişimlerin olacağını ve iyi hal indirimi hakkında ifade eden Bakan Gül, "Yeni dönemde e-duruşma uygulamasını bu dönemde yaygınlaştıracağız. Asliye cezalarda savcılar yaklaşık 10 yıldır yoktu. Hakim var, avukat var, yargılama var, yani savunma makamı var ama iddia makamı yoktu. 1 Eylül itibarıyla savcılarımız da orada olacak. Daha adil yargılama anlamında çok önemli bir gelişme olacak. Bu da ülkemiz yargı camiası adına, adalet adına çok önemli bir gelişme olacak. Bildiğiniz gibi Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni hazırlamıştık ve bu konuda önemli adımlar atıldı ama yeni adli yılda bu anlamda önemli gelişmeler yaşanacak. Buradaki temel yaklaşımımız reform irademizin güçlü olarak devam etmesidir. Aslolan tabii ki iyi uygulama. İnsan Hakları Eylem Planının da yine bu dönemde yürürlüğü girmesi ve sahada insan hakları temelli bir yaklaşımı, perspektifi ortaya koyacağız. Tüm amacımız adalete daha etkin ve kısa sürede ulaşılması. Yeni dönemde özellikle iyi halliliğin otomatik olmasından büyük rahatsızlık duyuyoruz. Bunun yanlış olduğuna inanıyoruz. Bu konudaki taleplerimiz mecliste de uygun görüldü. Şu anda iyi hallilik adeta otomatik oluyor ama 1 Ocak itibarıyla bir kurul değerlendirecek. İyi hallilik gerçekten ıslah olmuşsa devreye girmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"Barolar da bir hukuk kurumudur"

Bakan Gül, İstanbul Barosunun ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik'in fotoğrafını asmasına tepki göstererek, "Hiç kimse veya kurum hukukun üstünde değildir. Yargının yegane ideolojisi adalettir. Barolar da bir hukuk kurumudur. Barolar için de temel ve yegane ideolojinin adalet ve hukuk olması gerekir. Yargının sac ayaklarından birisi savunmadır. Onurlu savunma cübbesini giyen avukatlar bu yargının bir parçasıdır. Bu durumda baroların illegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez. Başta onurlu cübbesini giymiş avukat arkadaşlarımızın bu tür tutum ve davranışı kabul etmeyeceklerine ben de bir avukat olarak inanıyorum. Hiç kimse veya kurum hukukun üstünde değildir. Türkiye hukuk sistemidir. Hukuk sisteminin vermiş olduğu karar aleyhinize de lehinize de olsa isteseniz de istemeseniz de saygılı olmak gerekir. Türkiye'nin hukuk sisteminin üzerinde hiçbir güç yoktur" diye konuştu. - GAZİANTEP

Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 16:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül'den yeni adli yıl hakkında açıklamalar - Son Dakika

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