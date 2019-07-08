Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül'den yeni yardımcılarına 'hayırlı olsun' mesajı
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Adalet Bakanı Gül'den yeni yardımcılarına 'hayırlı olsun' mesajı

45 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni atanan Bakan Yardımcılarıyla ilgili olarak, "Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum.

Adalet Bakanı Gül'den yeni yardımcılarına 'hayırlı olsun' mesajı, System.String[]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni atanan Bakan Yardımcılarıyla ilgili olarak, "Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar ile atanan yeni Bakan Yardımcıları ile ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden mesaj paylaştı.

Bakan Gül, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:06 Kaynak: İHA
Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Politika
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