Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül'den YÖK Başkanı Saraç'a Ziyaret

Adalet Bakanı Gül'den YÖK Başkanı Saraç'a Ziyaret

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı ziyaret etti.

Adalet Bakanı Gül'den YÖK Başkanı Saraç'a Ziyaret, System.String[]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı ziyaret etti.

Saraç, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Bakan Gül'ün YÖK'ü ziyaret ettiğini bildirdi.

Prof. Dr. Yekta Saraç, ziyarete ilişkin "Değerli Bakanımızla üniversitelerimizdeki hukuk eğitimi ve mezuniyet sonrasında hukuk alanındaki mesleklere giriş sistemini ele aldık. YÖK'ün ve Bakanlığın birinci önceliği ve üzerinde mutabık kaldığı husus, el ele vererek hukuk eğitiminin kalitesini daha da yükseğe taşımak." bilgisini verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:37 Kaynak: AA

Abdulhamit Gül, Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurulu, Güncel
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