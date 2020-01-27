Adalet Bakanı Gül: "Deprem esnasından itibaren TCK anlamında suç teşkil eden hususlarla ilgili... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: 'Deprem esnasından itibaren TCK anlamında suç teşkil eden hususlarla ilgili... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Deprem esnasından itibaren TCK anlamında suç teşkil eden hususlarla ilgili...

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "Deprem esnasından itibaren TCK anlamında suç teşkil eden hususlarla ilgili soruşturmalar büyük bir titizlikle devam etmektedir.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "Deprem esnasından itibaren TCK anlamında suç teşkil eden hususlarla ilgili soruşturmalar büyük bir titizlikle devam etmektedir."

Abdülhamit Gül, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:44 Kaynak: AA
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