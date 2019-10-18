Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Diplomatik başarıyı hazmedemiyorlar"
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: 'Diplomatik başarıyı hazmedemiyorlar'

Adalet Bakanı Gül: "Diplomatik başarıyı hazmedemiyorlar"

52 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Harekat başlayınca 'diplomasi kanallarını kullanmalıyız' diyenler, şimdi de diplomatik başarıyı hazmedemiyorlar.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Harekat başlayınca 'diplomasi kanallarını kullanmalıyız' diyenler, şimdi de diplomatik başarıyı hazmedemiyorlar." ifadelerini kullandı.

Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Gül, "Harekat başlayınca 'diplomasi kanallarını kullanmalıyız' diyenler, şimdi de diplomatik başarıyı hazmedemiyorlar. Turnusol kağıdı gibi günlerden geçiyoruz ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde alnımızın akıyla yürümeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Abdülhamit Gül, Türkiye, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:26 Kaynak: AA
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