Adalet Bakanı Gül: "Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş'ın Cuma hutbesinde naklettiği dini hükümler... - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gül: "Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş'ın Cuma hutbesinde naklettiği dini hükümler...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş'ın Cuma hutbesinde naklettiği dini hükümler nedeniyle Ankara Barosu'nun rahatsızlığını ifade eden ve yer yer haddi zorlayan açıklamasını esefle karşılıyorum".
Adalet Bakanı Gül: "Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş'ın Cuma hutbesinde naklettiği dini hükümler nedeniyle Ankara Barosu'nun rahatsızlığını ifade eden ve yer yer haddi zorlayan açıklamasını esefle karşılıyorum". - ANKARA
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27.04.2020 20:54:30. #1.13#
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