Adalet Bakanı Gül: "Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş 'ın Cuma hutbesinde naklettiği dini hükümler nedeniyle Ankara Barosu'nun rahatsızlığını ifade eden ve yer yer haddi zorlayan açıklamasını esefle karşılıyorum". - ANKARA

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