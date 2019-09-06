Adalet Bakanı Gül: "Diyarbakır'daki annelerin sesini ortadan kaldıramazsınız. Bu çığlık asla...
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Adalet Bakanı Gül: "Diyarbakır'daki annelerin sesini ortadan kaldıramazsınız. Bu çığlık asla kesilemeyecektir.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:22 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül: " Diyarbakır'daki annelerin sesini ortadan kaldıramazsınız. Bu çığlık asla kesilemeyecektir. Onların dağa değil okula gitmesi için ne türlü desteği yapacağız."
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