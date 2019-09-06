Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Diyarbakır'daki annelerin sesini ortadan kaldıramazsınız. Bu çığlık asla...
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Adalet Bakanı Gül: "Diyarbakır'daki annelerin sesini ortadan kaldıramazsınız. Bu çığlık asla...

2 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "Diyarbakır'daki annelerin sesini ortadan kaldıramazsınız. Bu çığlık asla kesilemeyecektir.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: " Diyarbakır'daki annelerin sesini ortadan kaldıramazsınız. Bu çığlık asla kesilemeyecektir. Onların dağa değil okula gitmesi için ne türlü desteği yapacağız."

Abdülhamit Gül, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:22 Kaynak: AA
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