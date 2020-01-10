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Adalet Bakanı Gül: "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımları attık. Türkiye,...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımları attık. Türkiye, tarih boyunca hukuk dışı hiçbir yola tevessül etmemiştir.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:12 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül: " Doğu Akdeniz'de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımları attık. Türkiye, tarih boyunca hukuk dışı hiçbir yola tevessül etmemiştir."
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