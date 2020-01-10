Adalet Bakanı Gül: "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımları attık. Türkiye,... - Son Dakika
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gül: 'Doğu Akdeniz'de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımları attık. Türkiye,... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımları attık. Türkiye,...

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımları attık. Türkiye, tarih boyunca hukuk dışı hiçbir yola tevessül etmemiştir.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: " Doğu Akdeniz'de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımları attık. Türkiye, tarih boyunca hukuk dışı hiçbir yola tevessül etmemiştir."

Abdülhamit Gül, Doğu Akdeniz, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:12 Kaynak: AA
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