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Adalet Bakanı Gül: "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımları attık"
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gü, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:50 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gü, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. (1)
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