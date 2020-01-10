Adalet Bakanı Gül: "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımları attık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: 'Doğu Akdeniz'de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımları attık' - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımları attık"

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gü, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gü, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. (1)

Adalet Bakanı Gül: Doğu Akdeniz'de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımları attık

Abdülhamit Gül, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:50 Kaynak: AA
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