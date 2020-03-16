Son Dakika › Güncel › Adalet Bakanı Gül: 'Duruşmalar büyük çoğunlukla ertelenmiştir' - Son Dakika
Adalet Bakanı Gül: "Duruşmalar büyük çoğunlukla ertelenmiştir"
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıkta koronavirüs tedbirleri hakkında basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:50 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıkta koronavirüs tedbirleri hakkında basın toplantısı düzenledi. (3)
Son Dakika "Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı Bakan Koca'dan yurttan kaçmak isteyen karantinadaki vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak