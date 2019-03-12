Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül'e Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Adalet Bakanı Gül'e Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

13 dakika önce

- AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Adalet Bakanı Gül'e sürpriz doğum günü kutlaması Doğum günü pastası Bakan Gül'e AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi tarfından kemençe hediye edilmesi TRABZON - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

- AK Parti Trabzon İl Başkanlığı
Adalet Bakanı Gül'e sürpriz doğum günü kutlaması
Doğum günü pastası
Bakan Gül'e AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi tarfından kemençe hediye edilmesi TRABZON - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret esnasında AK Parti Trabzon İl Başkanlığı tarafından sürpriz doğum günü pastası kesildi. Bakan Gül'e pasta kesiminin ardından AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi tarafından kemençe hediye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:09 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Ankara Adayı Özhaseki FETÖ Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: 'Haseki'nin Adını Verin' Diyorlar Erdoğan "Beka Seçimi" Demişti, Binali Yıldırım Tersini Söyledi

AK Parti'den İstifa Eden 800 Kişi CHP'ye Geçti Antikapitalist Müslümanlar, Yerel Seçimde Kimi Destekleyeceklerini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 21:22:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül'e Sürpriz Doğum Günü Kutlaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]