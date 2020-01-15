Adalet Bakanı Gül: "E-tebligat ile 220 milyon lira hem vatandaşın hem de devletin cebinde kalmıştır" - Son Dakika
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gül: 'E-tebligat ile 220 milyon lira hem vatandaşın hem de devletin cebinde kalmıştır' - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "E-tebligat ile 220 milyon lira hem vatandaşın hem de devletin cebinde kalmıştır"

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Fiziki tebligatın ücreti 10 lira, e-tebligatın ücreti 5,5 lira olduğu için 220 milyon lira hem vatandaşın hem de devletin cebinde kalmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Fiziki tebligatın ücreti 10 lira, e-tebligatın ücreti 5,5 lira olduğu için 220 milyon lira hem vatandaşın hem de devletin cebinde kalmıştır" dedi.


Ankara'da bir otelde düzenlenen "Elektronik Tebligat Sistemi" tanıtım töreninde konuşan Adalet Bakanı Gül, yargıda teknolojinin etkin kullanımının bir yandan daha işleyen bir yargı sistemini oluştururken diğer yandan yargıya erişim imkanını artırdığını söyledi. Toplum değiştikçe, geliştikçe hukuk sisteminin de bu dinamik sürece ayak uydurduğunu aktaran Bakan Gül, "Bu anlamda hukuk ve toplum arasında birbirini tamamlayan ve etkileyen interaktif bir ilişki vardır. Türkiye, dünyada çağın gereklerine ve teknolojik gelişimlere ayak uydurabilen ülkelerin başında gelmektedir. Adalet sistemimizde bilişim teknolojilerinin kullanımı dünya ortalamasının oldukça üzerindedir. Elbette bu durumla yetinmedik. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde de teknik imkanlardan yararlanarak adalet hizmetlerinin vatandaş odaklı olarak sunulmasını bir hedef olarak önümüze koyduk. Bu çerçevede avukatlarımız da UYAP üzerinden işlem yapabilecek geniş imkanlara sahip oldular" diye konuştu.


Tüm hukuki işlemlerin tebligat ile sonuç doğurabildiğine işaret eden Bakan Gül, yargılamanın sağlıklı sürdürülebilmesi, iddia ve savunma ile ilgili delillerin eksiksiz toplanıp tartışılabilmesi için usulüne uygun bir tebligatın yapılmasının şart olduğunu kaydetti. İyi işleyen bir yargı sistemi için iyi işleyen bir tebligat sistemi olması gerektiğini vurgulayan Gül, bakanlık bünyesindeki bilim komisyonunda tebligat kanununun üzerinde çalışmalarının sürdüğünü anımsattı.


"E-tebligat ile 220 milyon lira hem vatandaşın hem de devletin cebinde kalmıştır"


Vatandaşları elektronik tebligat uygulamasını kullanmaya davet eden Bakan Gül, "Tebligata ilişkin çok önemli gelişmelerin bu yıl içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz. E-tebligat, klasik tebligata göre çok büyük zaman ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. Haftalar ve aylar süren, yanlış kişiye tebligat yapılarak hak kayıplarına sebebiyet veren vakalar burada vatandaşların yaşadığı birtakım gerçeklerdir. Burada saniyeler içerisinde doğru kişiye, muhatabına ulaşabilmektedir. Fiziki tebligatın ücreti 10 lira, e-tebligatın ücreti 5,5 lira olduğu için de böylece 220 milyon lira hem vatandaşın hem de devletin cebinde kalmıştır. Uygulamayla 630 bin ton kağıt tasarrufu sağlanmış, binlerce ağaç da kesilmekten kurtulmuştur" ifadelerini kullandı.


" Akdeniz'de, Ege'de kıyıya cesetleri vuran Suriyeli kardeşlerimiz değil, insanlığın bizatihi kendisidir"


Dünyanın birçok yerinde mazlum insanların zulme maruz kaldığını söyleyen Bakan Gül, "Akdeniz'de, Ege'de kıyıya cesetleri vuran Suriyeli kardeşlerimiz değil, insanlığın bizatihi kendisidir. İdlib'de bugün büyük bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Dünyanın birçok yerinde mazlum insanlar zulme maruz kalmaktadır. Bir karabatak için dünyayı ayağa kaldıranlar, ölen Müslümansa, Türkmen, Arap, Kürtse denizden sahile cesetleri vurduğunda hiç kimsenin sesi çıkmamaktadır" dedi.


Konuşmaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan ve Adalet Bakanı Gül, e-tebligat sistemine kayıtlarını yaptırdılar. - ANKARA

Abdülhamit Gül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:19 Kaynak: İHA
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