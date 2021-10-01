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Son dakika haberi! Adalet Bakanı Gül, Eğitim Dairesi Başkanlığının Hizmet İçi Eğitim Kapanış Programı'nda konuştu - Detay - Son Dakika

Son dakika haberi! Adalet Bakanı Gül, Eğitim Dairesi Başkanlığının Hizmet İçi Eğitim Kapanış Programı'nda konuştu - Detay

01.10.2021 12:58
Son dakika haberi! Adalet Bakanı Gül, Eğitim Dairesi Başkanlığının Hizmet İçi Eğitim Kapanış Programı'nda konuştu - Detay, System.String[]

Son dakika haberler... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adliyelerde ve ilgili birimlerde görev yapan personel sayımız 19 yıllık süreçte yüzde 184 artışla 2021 yılı eylül ayı itibarıyla 74 bin 802'ye çıkmıştır.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adliyelerde ve ilgili birimlerde görev yapan personel sayımız 19 yıllık süreçte yüzde 184 artışla 2021 yılı eylül ayı itibarıyla 74 bin 802'ye çıkmıştır." dedi.

Gül, Eğitim Dairesi Başkanlığının Ankara Personel Eğitim Merkezinde düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Kapanış Programı'nda yaptığı konuşmada, eğitimi başarıyla tamamlayan personeli tebrik etti, edindikleri tüm bilgilerin meslek hayatlarında faydalı olmasını temenni etti.

İyi ve kaliteli eğitimin, daha nitelikli insan, daha iyi sunulan hizmet ve daha bilinçli bir millet anlamına geldiğini vurgulayan Gül, bilginin ise dünyaya entegre olmanın en temel yolu olduğunu kaydetti.

Gül, bir devletin ancak iyi eğitimli, iyi yetişmiş insan kapasitesiyle geleceğe daha güçlü bakabileceğine dikkati çekerek "Bugün dünyada bilim, teknoloji ve yapay zeka gibi birçok alanda baş döndürücü gelişmeler ve yenilikler yaşanmaktadır. O nedenle bizlerin de bu değişime, bu gelişmelere hazırlık olmamız gerekmektedir." dedi.

Bilginin nasıl elde edileceği ve nasıl kullanılacağının asıl mesele olduğunu belirten Gül, Yunus Emre'nin "İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmezsen ya nice okumaktır." dizelerini anımsatarak şöyle devam etti:

"İlim kendini bilmektir. Hani arama çalışmasına katılıp da bir bakıyor ki kendisinin arama çalışmasına katılmış. Kendini bilirsen, kendini bulursan bütün meseleleri çözmüş olursun. Esas itibarıyla kendini bilmek, ne yaptığını, ne yapacağını, ne yapman gerektiğini de bilmektir. İşte eğitim süreçlerini bu şekilde değerlendiriyoruz."

"Personele temel işaret dili eğitimi verildi"

Bakan Gül, medeniyetin öğrettiği ilkeler doğrultusunda, ilimden kopmadan hayatın sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak bu çerçevede eğitim süresince personele temel işaret dili eğitimi de verildiğini aktardı. Bunun bir ilk olduğuna değinen Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan dolayı hepinize, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çünkü adalete erişim bir insan hakkıdır, adliyeye gelen engelli de adalete erişebilme hakkına sahiptir. İşte o yüzden personelimize, çalışanımıza işaret dili öğretilmesiyle ilgili bir farkındalık oluşturduk, bunu başlattık. Bunu daha da yaygınlaştırdık. Adliyeye gelen kim olursa olsun, ne şekilde olursa olsun adalete erişebilmelidir. Bunları sağlayacak bizleriz, sizlersiniz. Bu konuda da çok önemli neticeler alacağımıza inanıyoruz. Böylece, adaletin kapısı olan adliyeye gelen işitme engelli vatandaşlarımız da meselelerini anlatabilecek, meselelerine bir muhatap bulabilecek."

İcra katipleri ile zabıt katiplerine yönelik eğitimler de verildiğini aktaran Gül, personelin buradan da çok önemli deneyimler kazanmış şekilde adliyelere gideceğini ifade etti.

"Personel sayımız 19 yıllık süreçte yüzde 184 arttı"

Bakan Gül, teknolojinin gelişimi ve ihtilafların artmasıyla adliyelerdeki iş yükünün sürekli arttığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Adliye binasını yapıyorsunuz ama belli bir süre sonra yine ihtiyaç doğuyor. İş yükünün artmasıyla beraber özellikle çalışmaların daha verimli olması adına hükümetimiz personel artışını da önemli şekilde, başarıyla sürdürmektedir. Adliyelerde ve ilgili birimlerde görev yapan personel sayımız 19 yıllık süreçte yüzde 184 artışla 2021 yılı eylül ayı itibarıyla 74 bin 802'ye çıkmıştır. Ceza infaz kurumlarında çalışan personelimizin sayısı aynı dönemde yüzde 177,52 artışla 70 bin 510'a yükselmiştir. Buna, mülakatları ve atama süreçleri tamamlanan sayılar da eklendiğinde gerçekten önemli düzeyde bir artış olduğunu hep birlikte görebilmekteyiz."

Eskiden adliyelerde sadece zabıt katibi, ceza infaz kurumu personeli çalışıyorken bugün, pedagog, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, istatistikçi gibi farklı branşlardan birçok personelin vatandaşlara hizmet verdiğini belirten Gül, bu şekilde adliyelerdeki hizmetlerin kalitesini artırmaya çalıştıklarını anlattı.

"Yargı mensuplarıyla yargı çalışanları arasında bir fonksiyon farkı görmüyoruz"

Gül, son yıllarda personelin özlük haklarına yönelik çok önemli iyileştirmeler yapıldığına vurgu yaparak, "2019'da Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla mübaşirlerin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesine yönelik bir karar ortaya çıktı. Böylece yıllardır beklenen bir hayal, özlem gerçeklemiş oldu." dedi.

Daha iyi işleyen bir yargı sisteminde yargı mensuplarıyla yargı çalışanları arasında bir fonksiyon farkı görmediklerini belirten Gül, şöyle konuştu:

"Zabıt katiplerimizin üçüncü derece kadroya atanmaları, yeşil pasaport sahibi olma imkanını yine bu düşünceyle getirdik. Bunun da personelimiz tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını görmek bizi ayrıca ziyadesiyle memnun etmiştir. Bir başka düzenlememiz, Bakanlıkta unvanlı görevlere yine genel idari hizmet sınıfında atama yapılabilmesine ilişkindir. Yine yakın zamanda imzalanan toplu sözleşmeyle personelimize adalet hizmeti tazminatı ödenmesini sağladık. Keza, fazla çalışan personelimize nöbet ücreti imkanı ve tazminat ile ek ödeme oranına ilave ödemelerde artışlar yaptık. Personelimizin emeği, özverisi, fedakarlığı için bütün bunlarla yetinecek değiliz. Daha da fazlasını yapmak için inşallah ilgili kurumlarla, birimlerle çalışmalarımızı takip ediyoruz."

Gül, bu kapsamda eğitim merkezlerinin çalışmalarına da ayrıca önem verdiklerini vurgulayarak personelin çağın gelişmelerini yakından takip etmesinin ve değişim hızına ayak uydurmasının mesleki kaliteyi artıracağını söyledi. Sürekli ve kesintisiz eğitim anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gül, şunları kaydetti:

"Sizlerin de sürekli gelişmeleri yakından takip ederek özellikle UYAP'ın etkin kullanımı, doğru veri girişi dahil olmak üzere adalet hizmetlerinde hata yapma imkanımız olmayacağını hatırdan çıkarmayarak sıfır hatayla çalışmalarınızı başarıyla sürdürmeye devam edeceğinize inanıyoruz."

Adalet Bakanı, Yunus Emre, Ankara, Yargı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Adalet Bakanı Gül, Eğitim Dairesi Başkanlığının Hizmet İçi Eğitim Kapanış Programı'nda konuştu - Detay - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Adalet Bakanı Gül, Eğitim Dairesi Başkanlığının Hizmet İçi Eğitim Kapanış Programı'nda konuştu - Detay - Son Dakika
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