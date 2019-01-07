Adalet Bakanı Gül: Ekonomi ile hukuk iç içedir
1 saat önce
Bakan Abdülhamit Gül, "DÜNYA Gazetesi'ni takip edenler bilir... Ekonomi hayatı aslında hukuk hayatı ile iç içedir.
Bakan Abdülhamit Gül
, "DÜNYA Gazetesi'ni takip edenler bilir... Ekonomi
hayatı aslında hukuk hayatı ile iç içedir. Hukuki öngörülebilirlik ve güvence yoksa kimse yatırım yapmaz. Yani bir ülkenin ekonomik gelişimi hukuki gelişimine bağlı" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:45
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