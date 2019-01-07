Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: Ekonomi ile hukuk iç içedir

Adalet Bakanı Gül: Ekonomi ile hukuk iç içedir

1 saat önce

Bakan Abdülhamit Gül, "DÜNYA Gazetesi'ni takip edenler bilir... Ekonomi hayatı aslında hukuk hayatı ile iç içedir.

Adalet Bakanı Gül: Ekonomi ile hukuk iç içedir, System.String[]
Bakan Abdülhamit Gül, "DÜNYA Gazetesi'ni takip edenler bilir... Ekonomi hayatı aslında hukuk hayatı ile iç içedir. Hukuki öngörülebilirlik ve güvence yoksa kimse yatırım yapmaz. Yani bir ülkenin ekonomik gelişimi hukuki gelişimine bağlı" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:45 

Ekonomi
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