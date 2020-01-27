Adalet Bakanı Gül Elazığ'da taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gül Elazığ'da taziye ziyaretinde bulundu

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Elazığ depreminde yakınlarını kaybeden Manisa'da görevli infaz koruma memuru Sinan Arifoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Elazığ depreminde yakınlarını kaybeden Manisa'da görevli infaz koruma memuru Sinan Arifoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Gül, Elazığ Valiliğinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla depreme ilişkin düzenlenen basın toplantısının ardından Kışla Camisi taziye evine geçti.

Elazığ merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada enkaz altında kalan annesi Aişe ve babası Mehmet Arifoğlu, kız kardeşi Halime Aslan ile yeğenleri Miraç Ali ve Rüya Aslan'ı kaybeden infaz koruma memuru Arifoğlu'nu taziye evinde ziyaret eden Gül, Arifoğlu ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada hayatını kaybeden Aişe ve eşi Mehmet Arifoğlu, kızları Halime Aslan ile torunları Miraç Ali ve Rüya Aslan, dün, Kışla Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Yeni Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Adalet Bakanı Gül Elazığ'da taziye ziyaretinde bulundu

Abdülhamit Gül, Manisa, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:56 Kaynak: AA
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