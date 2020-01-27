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Adalet Bakanı Gül: "(Elazığ'daki deprem) Tüm cezaevindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "(Elazığ'daki deprem) Tüm cezaevindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları iyidir etkilenen olmamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:44 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül: "( Elazığ'daki deprem) Tüm cezaevindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları iyidir etkilenen olmamıştır."
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