Adalet Bakanı Gül: "(Elazığ'daki deprem) Tüm cezaevindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: '(Elazığ'daki deprem) Tüm cezaevindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "(Elazığ'daki deprem) Tüm cezaevindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları...

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "(Elazığ'daki deprem) Tüm cezaevindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları iyidir etkilenen olmamıştır.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "( Elazığ'daki deprem) Tüm cezaevindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları iyidir etkilenen olmamıştır."

Abdülhamit Gül, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:44 Kaynak: AA
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