Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Fiziki tebligatın ücreti 10 lira, e-tebligatın ücreti 5,5 lira olduğu için böylece 220 milyon lira hem vatandaşın hem de devletin cebinde kalmıştır. Uygulamayla 630 bin ton kağıt tasarrufu sağlanmış, binlerce ağaç da kesilmekten kurtulmuştur." dedi.

Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bir otelde düzenlenen "Elektronik Tebligat Tanıtım Programı"na katıldı.

Bakan Gül, programda yaptığı konuşmada, elektronik tebligatın adalete erişim anlamında önemli olduğunu söyledi.

Yargıda teknolojinin etkin kullanılmasının, bir yandan daha iyi işleyen bir yargı sistemini oluşturduğunu bir yandan da yargıya erişim imkanını artırdığını belirten Gül, Türkiye'nin dünyada çağın gerekliliklerine ve teknolojik gelişimlere ayak uydurabilen ülkelerin başında geldiğini, Türk adalet sisteminde bilişim teknolojilerinin kullanımının dünya ortalamasının üzerinde olduğunu ifade etti.

Elektronik tebligatın 1 Ocak 2019'dan itibaren uygulamaya başladığını aktaran Abdulhamit Gül, "Elektronik tebligat uygulamasının 2020 yılında yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Amacımız tebligatın güvenli ve doğru şekilde mümkün olan en kısa sürede, en az maliyetle tamamlanmasıdır. Yargı Reformu Belgemizde de tebligattan kaynaklanan sorunların giderilmesi önemli bir başlık olarak çalışma alanımızda yerini almıştı. Bu konuyu çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Neredeyse tüm hukuki işlemlerin ancak tebligat ile sonuç doğurabildiğine dikkati çeken Gül, yargılamanın sağlıklı sürdürülebilmesi, iddia ve savunmayla ilgili delillerin eksiksiz toplanıp tartışılabilmesi, itirazların yapılabilmesi için önce usulüne uygun bir tebligatın yapılmasının şart olduğu bilgisini verdi.

Adalet Bakanı Gül, iyi işleyen bir yargı sistemi için iyi işleyen bir tebligat sisteminin olması gerektiğini vurgulayarak, Adalet Bakanlığı bünyesindeki bilim komisyonunun da tebligat kanununun üzerinde çalışmasını sürdürdüğünü bildirdi.

Herkesi elektronik tebligat uygulamasını kullanmaya davet eden Gül, şöyle devam etti:

"Tebligata ilişkin çok önemli gelişmelerin bu yıl içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz. E-tebligat, klasik tebligata göre çok büyük zaman ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. Haftalar ve aylar süren, yanlış kişiye tebligat yapılarak hak kayıplarına sebebiyet veren vakalar burada vatandaşların yaşadığı birtakım gerçeklerdir. Burada saniyeler içerisinde doğru kişiye, muhatabına ulaşabilmektedir. Fiziki tebligatın ücreti 10 lira, e-tebligatın ücreti 5,5 lira olduğu için de böylece 220 milyon lira hem vatandaşın hem de devletin cebinde kalmıştır. Uygulamayla 630 bin ton kağıt tasarrufu sağlanmış, binlerce ağaç da kesilmekten kurtulmuştur."

"Kıyıya cesetleri vuran Suriyeli kardeşlerimiz değil, insanlığın kendisidir"

Son dönemde denizlerde yaşamını yitiren göçmenlere de değinen Gül, konuşmasını şöyle tamamladı:

" Akdeniz'de, Ege'de kıyıya cesetleri vuran Suriyeli kardeşlerimiz değil, insanlığın bizatihi kendisidir. İdlib'de bugün büyük bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Dünyanın birçok yerinde mazlum insanlar zulme maruz kalmaktadır. Bir karabatak için dünyayı ayağa kaldıranlar, ölen Müslümansa, Türkmen, Arap, Kürtse denizden sahile cesetleri vurduğunda hiç kimsenin sesi çıkmamaktadır."

Konuşmanın ardından Adalet Bakanı Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, e-tebligat için yazılı başvuru yaptı.