Adalet Bakanı Gül:

Bakan Gül, "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal Meclise göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

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