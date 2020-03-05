Adalet Bakanı Gül: "Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyi derhal Meclise göndereceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gül: 'Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyi derhal Meclise göndereceğiz' - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyi derhal Meclise göndereceğiz"

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan fezlekeyi derhal TBMM'ye göndereceklerini bildirdi.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan fezlekeyi derhal TBMM'ye göndereceklerini bildirdi.

Gül, twitter hesabından, Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Gül, "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal Meclise göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Engin Özkoç, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:10 Kaynak: AA
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Adalet Bakanı Gül: Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz
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