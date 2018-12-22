Adalet Bakanı Gül, Eren Bülbül'ün Mezarını Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün kabrine ziyarette bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün kabrine ziyarette bulundu.



Bülbül'ün ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret eden Gül, Eren Bülbül'ün annesi Ayşe ve ağabeyi Çağlar Bülbül'e taziye dileklerini iletti.



Kabir ziyareti sırasında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.



Eren Bülbül'ün kabrine çiçek bırakan Gül, anne Ayşe Bülbül'e, "Hepimiz sizin evladınızız ve her zaman emrinizdeyiz." dedi.



Gül, daha sonra Bülbül'ün aynı mahalledeki evini de ziyaret etti.



Ziyaretlerde Bakan Gül'e, Vali İsmail Ustaoğlu, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ve AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile diğer ilgililer eşlik etti.

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