Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'i ziyaret etti
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'i ziyaret etti - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'i ziyaret etti

6 saat önce

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti.

Adalet Bakanı Gül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'i ziyaret etti

Abdülhamit Gül, Mehmet Sekmen, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:24 Kaynak: AA
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