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Adalet Bakanı Gül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'i ziyaret etti
6 saat önce
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti. Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:24 Kaynak: AA
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