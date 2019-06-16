Adalet Bakanı Gül, esnaf ziyaretinde bulundu
1 saat önce
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün esnafla sohbet etmesi Bakan Gül'ün vatandaşlarla fotoğraf çekimi Bakan Gül'ün AK Parti çadırını ziyareti İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Güngören Köyiçi Merkez Mahallesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:57 Kaynak: AA
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
'ün esnafla sohbet etmesi
Bakan Gül'ün vatandaşlarla fotoğraf çekimi
Bakan Gül'ün AK Parti
çadırını ziyareti İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Güngören
Köyiçi Merkez
Mahallesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Adalet Bakanı Gül, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çekildi.
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Sokakta yürüyen gencin suratına tiner attılar
THY uçağında korku dolu anlar! Oksijen tüpüyle kokpite saldırdı
Diyarbakır'da askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi yakalandı
Kimliğini unutan ve kaybeden öğrencilerin imdadına polis yetişti