Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, esnaf ziyaretinde bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Adalet Bakanı Gül, esnaf ziyaretinde bulundu

1 saat önce

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün esnafla sohbet etmesi Bakan Gül'ün vatandaşlarla fotoğraf çekimi Bakan Gül'ün AK Parti çadırını ziyareti İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Güngören Köyiçi Merkez Mahallesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün esnafla sohbet etmesi
Bakan Gül'ün vatandaşlarla fotoğraf çekimi
Bakan Gül'ün AK Parti çadırını ziyareti İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Güngören Köyiçi Merkez Mahallesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Adalet Bakanı Gül, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çekildi.
Adalet Bakanı Gül, esnaf ziyaretinde bulundu
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:57 Kaynak: AA
Abdülhamit Gül, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un göbeğinde dehşet! Sokakta yürüyen gencin suratına tiner attılar THY uçağında korku dolu anlar! Oksijen tüpüyle kokpite saldırdı Diyarbakır'da askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi yakalandı Kimliğini unutan ve kaybeden öğrencilerin imdadına polis yetişti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 20:06:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, esnaf ziyaretinde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]