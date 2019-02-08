Adalet Bakanı Gül, Esnaf Ziyaretinde Bulundu (2)
18 dakika önce
- Adalet Bakanı Gül'ün esnaf ile görüşmesi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Yenimahalle Seçim Bürosunun açılışına katıldı.
- Adalet Bakanı Gül'ün esnaf ile görüşmesi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Yenimahalle Seçim Bürosunun açılışına katıldı. Gül açılıştan önce esnaf ziyaretinde bulundu. (2)
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:21 Kaynak: AA
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