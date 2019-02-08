Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, Esnaf Ziyaretinde Bulundu (2)

Adalet Bakanı Gül, Esnaf Ziyaretinde Bulundu (2)

18 dakika önce

- Adalet Bakanı Gül'ün esnaf ile görüşmesi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Yenimahalle Seçim Bürosunun açılışına katıldı.

- Adalet Bakanı Gül'ün esnaf ile görüşmesi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Yenimahalle Seçim Bürosunun açılışına katıldı. Gül açılıştan önce esnaf ziyaretinde bulundu. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:21 Kaynak: AA

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