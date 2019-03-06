Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu

Adalet Bakanı Gül, Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu

31 dakika önce

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün esnaf ziyaretiBATMAN - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Batman Gülistan Caddesinde esnafları ziyaret etti.

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün esnaf ziyareti

BATMAN - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Batman Gülistan Caddesinde esnafları ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:14 Kaynak: AA

Batman, Abdulhamit Gül, Adalet Bakanı, Güncel
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