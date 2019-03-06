Adalet Bakanı Gül, Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu
31 dakika önce
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün esnaf ziyaretiBATMAN - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Batman Gülistan Caddesinde esnafları ziyaret etti.
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
'ün esnaf ziyareti
BATMAN - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Batman
Gülistan Caddesinde esnafları ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:14 Kaynak: AA
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