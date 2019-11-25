Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "FETÖ, 15 Temmuz akşamı başlayıp 16 Temmuz sabahı bastırılan bir tehlike olarak...
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: 'FETÖ, 15 Temmuz akşamı başlayıp 16 Temmuz sabahı bastırılan bir tehlike olarak... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "FETÖ, 15 Temmuz akşamı başlayıp 16 Temmuz sabahı bastırılan bir tehlike olarak...

7 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "FETÖ, 15 Temmuz akşamı başlayıp 16 Temmuz sabahı bastırılan bir tehlike olarak yorumlanamaz."

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "FETÖ, 15 Temmuz akşamı başlayıp 16 Temmuz sabahı bastırılan bir tehlike olarak yorumlanamaz."

Abdülhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:54 Kaynak: AA
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