Adalet Bakanı Gül: "(FETÖ Borsası iddiası) FETÖ ile mücadele eden bu yargıya kimse leke düşüremez.... - Son Dakika
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gül: '(FETÖ Borsası iddiası) FETÖ ile mücadele eden bu yargıya kimse leke düşüremez.... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "(FETÖ Borsası iddiası) FETÖ ile mücadele eden bu yargıya kimse leke düşüremez....

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "(FETÖ Borsası iddiası) FETÖ ile mücadele eden bu yargıya kimse leke düşüremez. Yanlış yapan kim varsa bunun takipçisi olacağız."

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "(FETÖ Borsası iddiası) FETÖ ile mücadele eden bu yargıya kimse leke düşüremez. Yanlış yapan kim varsa bunun takipçisi olacağız."

Abdülhamit Gül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:20 Kaynak: AA
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