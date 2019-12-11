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Adalet Bakanı Gül: "(FETÖ Borsası iddiası) FETÖ ile mücadele eden bu yargıya kimse leke düşüremez....
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "(FETÖ Borsası iddiası) FETÖ ile mücadele eden bu yargıya kimse leke düşüremez. Yanlış yapan kim varsa bunun takipçisi olacağız."
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:20 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül: "(FETÖ Borsası iddiası) FETÖ ile mücadele eden bu yargıya kimse leke düşüremez. Yanlış yapan kim varsa bunun takipçisi olacağız."
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