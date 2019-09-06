Adalet Bakanı Gül: "FETÖ elebaşının iadesi konusunda ABD tarafından somut bir adım atılmadı.
1 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "FETÖ elebaşının iadesi konusunda ABD tarafından somut bir adım atılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:45 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Gül: "FETÖ elebaşının iadesi konusunda ABD tarafından somut bir adım atılmadı. Biz tüm belgeleri ilettik." - ANKARA
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