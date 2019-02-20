Adalet Bakanı Gül: "(Fetö'nün İnkar Stratejisi) Üst Aklın, Örgütün Özellikle Savunma Taktiğinin...
1 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "(FETÖ'nün inkar stratejisi) Üst aklın, örgütün özellikle savunma taktiğinin parçası olduğu açık. Örgüt mantığı içinde yapıyorlar.
Adalet Bakanı Gül: "(FETÖ'nün inkar stratejisi) Üst aklın, örgütün özellikle savunma taktiğinin parçası olduğu açık. Örgüt mantığı içinde yapıyorlar."
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:04 Kaynak: AA
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