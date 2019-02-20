Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "(Fetö'nün İnkar Stratejisi) Üst Aklın, Örgütün Özellikle Savunma Taktiğinin...

Adalet Bakanı Gül: "(Fetö'nün İnkar Stratejisi) Üst Aklın, Örgütün Özellikle Savunma Taktiğinin...

1 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "(FETÖ'nün inkar stratejisi) Üst aklın, örgütün özellikle savunma taktiğinin parçası olduğu açık. Örgüt mantığı içinde yapıyorlar.

Adalet Bakanı Gül:
Adalet Bakanı Gül: "(FETÖ'nün inkar stratejisi) Üst aklın, örgütün özellikle savunma taktiğinin parçası olduğu açık. Örgüt mantığı içinde yapıyorlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:04 Kaynak: AA

Abdülhamit Gül, Güncel
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