Adalet Bakanı Gül: "FETÖ'nün tahrip ettiği yargı, insanların yargıya güvenini ortadan kaldırdı.
2 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "FETÖ'nün tahrip ettiği yargı, insanların yargıya güvenini ortadan kaldırdı.
Adalet Bakanı Gül
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:25 Kaynak: AA
: "FETÖ'nün tahrip ettiği yargı, insanların yargıya güvenini ortadan kaldırdı. Yargıya güveni artırıcı düzenlemeler ve uygulamadaki eksiklikleri tespit edip bunları çözmek, bizim için en önemli husus."
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