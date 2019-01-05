Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Fetö'nün Terör Örgütü Olduğu Her Türlü Boyutuyla İspatlı. ABD Mercilerince de...

Adalet Bakanı Gül: "Fetö'nün Terör Örgütü Olduğu Her Türlü Boyutuyla İspatlı. ABD Mercilerince de...

1 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "FETÖ'nün terör örgütü olduğu her türlü boyutuyla ispatlı. ABD mercilerince de bunun tescili önemli."

Adalet Bakanı Gül:
Adalet Bakanı Gül: "FETÖ'nün terör örgütü olduğu her türlü boyutuyla ispatlı. ABD mercilerince de bunun tescili önemli."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:11 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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