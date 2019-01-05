Adalet Bakanı Gül: "Fetö'nün Terör Örgütü Olduğu Her Türlü Boyutuyla İspatlı. ABD Mercilerince de...
1 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "FETÖ'nün terör örgütü olduğu her türlü boyutuyla ispatlı. ABD mercilerince de bunun tescili önemli."
Adalet Bakanı Gül
: "FETÖ'nün terör örgütü olduğu her türlü boyutuyla ispatlı. ABD
mercilerince de bunun tescili önemli."
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:11 Kaynak: AA
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