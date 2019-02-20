Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Fetö'nün Yönetici, Mahrem, Kripto Unsurlarına Yönelik Önemli Operasyon,...

Adalet Bakanı Gül: "Fetö'nün Yönetici, Mahrem, Kripto Unsurlarına Yönelik Önemli Operasyon,...

1 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "FETÖ'nün yönetici, mahrem, kripto unsurlarına yönelik önemli operasyon, soruşturma ve kovuşturmalar sürüyor, bunun devamı gelecek"

Adalet Bakanı Gül:
Adalet Bakanı Gül: "FETÖ'nün yönetici, mahrem, kripto unsurlarına yönelik önemli operasyon, soruşturma ve kovuşturmalar sürüyor, bunun devamı gelecek"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:05 Kaynak: AA

Abdülhamit Gül, Güncel
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