Adalet Bakanı Gül: "(FETÖ yargılamaları) Hakimlerimiz hukuk çerçevesinde, tüm usul hükümlerine göre...
1 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "(FETÖ yargılamaları) Hakimlerimiz hukuk çerçevesinde, tüm usul hükümlerine göre yargılamaları yapıyorlar.
Adalet Bakanı Gül
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:53 Kaynak: AA
: "(FETÖ yargılamaları) Hakimlerimiz hukuk çerçevesinde, tüm usul hükümlerine göre yargılamaları yapıyorlar."
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