Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "FETÖ, yargıyı araçsallaştırdı toplumun adalet duygusunu zayıflattı"
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Adalet Bakanı Gül: "FETÖ, yargıyı araçsallaştırdı toplumun adalet duygusunu zayıflattı"

10 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'na katıldı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'na katıldı. (1)
Adalet Bakanı Gül: FETÖ, yargıyı araçsallaştırdı toplumun adalet duygusunu zayıflattı
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:26 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Adalet Bakanı, Güncel
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