Adalet Bakanı Gül: "Fidan'a yönelik tehditleri hepimize yapılmış kabul ederiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: 'Fidan'a yönelik tehditleri hepimize yapılmış kabul ederiz' - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Fidan'a yönelik tehditleri hepimize yapılmış kabul ederiz"

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hakan Fidan'a yönelik tehditleri hepimize yapılmış kabul ederiz." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Hakan Fidan'a yönelik tehditleri hepimize yapılmış kabul ederiz." ifadesini kullandı.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'ya yakın gazetenin Fidan'ı hedef göstermesine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Doğru yolda yürümek, işgalci ve ırkçı bir rejimi rahatsız etmeye yeter. İsrail basınında hedef gösterilen Hakan Fidan'a yönelik tehditleri hepimize yapılmış kabul ederiz. Hiçbir kumpas, şantaj veya hedef gösterme bizi bu yoldan alıkoyamaz; kararlılığımızı ve desteğimizi artırır."

Abdülhamit Gül, Abdulhamit Gül, Hakan Fidan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:26 Kaynak: AA
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