Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Hakan Fidan'a yönelik tehditleri hepimize yapılmış kabul ederiz." ifadesini kullandı.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'ya yakın gazetenin Fidan'ı hedef göstermesine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Doğru yolda yürümek, işgalci ve ırkçı bir rejimi rahatsız etmeye yeter. İsrail basınında hedef gösterilen Hakan Fidan'a yönelik tehditleri hepimize yapılmış kabul ederiz. Hiçbir kumpas, şantaj veya hedef gösterme bizi bu yoldan alıkoyamaz; kararlılığımızı ve desteğimizi artırır."