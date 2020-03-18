Son Dakika › Güncel › Adalet Bakanı Gül: 'Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili... - Son Dakika
Adalet Bakanı Gül: "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:18 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül: " Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır."
Son Dakika Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor