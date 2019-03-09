Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Gaziantep, Gazi Şehirdir Hep Böyle Kalacaktır"

Adalet Bakanı Gül: "Gaziantep, Gazi Şehirdir Hep Böyle Kalacaktır"

1 saat önce

- Detaylar Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması - Adalet Bakanı Gül: "Gaziantep, gazi şehirdir hep böyle kalacaktır"GAZİANTEP – Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

- Detaylar
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması - Adalet Bakanı Gül:
" Gaziantep, gazi şehirdir hep böyle kalacaktır"

GAZİANTEP – Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:53 Kaynak: AA

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