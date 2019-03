Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te (Detaylar)

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül , "Birileri sırtını terör örgütüne ve Pensilvanya'ya dayaya dursun biz millete sırtımızı dayıyoruz. İnşallah bu seçimleri kazanan millet ve Türkiye olacak." dedi.Gül, Nizip ilçesindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, her zaman milletin davasını kendi davaları olarak gördüklerini söyledi.31 Mart yaklaşırken milletin yükselmesini engellemek isteyenlere karşı, milletin adamlarının "Cumhur İttifakı"nı kurduğunu anlatan Gül, "İki devlet adamı, millete sırtını dayayarak kurdu bu ittifakı. 31 Mart'ta Nizip'te bu ittifakı zafere taşıyacağız." diye konuştu.Bu anlayışla çalışmalarına devam edeceklerini dile getiren Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:"Birileri sırtını terör örgütüne ve Pensilvanya'ya dayaya dursun biz millete sırtımızı dayıyoruz. İnşallah bu seçimleri kazanan millet ve Türkiye olacak. Üniversite kapılarında başörtülü bacılarımız gözü yaşlıydı, buna son verdik. 15 Temmuz'da bayrağımızı indirmeye, ezanımızı susturmaya geldiler. Buna karşı 15 Temmuz'da Cumhur İttifakı'nı kurduğumuz için rahatsızlar. Onları kazdıkları çukurlara gömdük, gömmeye devam edeceğiz. Bu millet her şeyin en güzeline ve en iyisine layık. Terörle mücadeledeki kararlılığımızı sürdüreceğiz. Milletimizin gözyaşını akıtmayacağız. Bu mücadelemiz inşallah başarıyla sonuçlanacak."Bugüne kadar AK Parti olarak çok iyi işler yaptıklarını anlatan Gül, "Seçimlere Tükiye'nin büyümesi hedefiyle gidiyoruz. Particilik, bakanlık bir tarafa, memleket olmazsa hiçbir şey olmaz. Kalıcı olan devletimiz ve ay yıldızlı bayrağımız. Bizim siyasetimiz, bir şey olmak için değil, ülkem için bir şey yapmak sevdası ve davasıdır. O yüzden partili, partisiz herkesi tek çatıda toplanmaya davet ediyorum. Biz memleketçilik yapıyoruz. Memleket davası için hangi partiye oy vermiş olursanız olun, herkesi 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na oy vermeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.Abdulhamit Gül, Cumhur İttifakı'nın karşısında, tek gayesi AK Parti iktidarının devrilmesi olan bir anlayışın bulunduğunu dile getirerek, "Peki Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti giderse ne olacak? Onlar için önemli değil, 'Ne olursa olsun' diyorlar. Bunlara en güzel cevabı kurduğumuz ittifakla vermeye hazır mıyız? Biz her zaman haktan ve hakikattan yana olduk. O yüzden millet Cumhur İttifakı'nın yanında olmaya devam edecektir." dedi.Bakan Gül, daha sonra beraberindeki AK Parti ve MHP milletvekilleriyle seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi."Balon ittifakını bu millet 31 Mart'ta söndürecek"Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:"Pusulası millet olmayan ittifak, balon ittifakıdır. İpi kandilde olan ve Pensilvanya'nın şişirdiği balon ittifakını, bu millet 31 Mart'ta söndürecek" Türkiye Cumhuriyeti , güneyinde asla ve asla bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyecek. Tüm imkanlarımız ve kurumlarımızla her türlü hazırlığımızı yaptık"Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Pusulası millet olmayan ittifak, balon ittifakıdır. İpi kandilde olan ve Pensilvanya'nın şişirdiği balon ittifakını, bu millet 31 Mart'ta söndürecek." dedi.Beraberindeki AK Parti'li ve MHP'li milletvekilleriyle MHP Gaziantep Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Gül, Cumhur İttifakı'nın el ele vererek, 31 Mart'ta güzel sonuçlar elde edeceğini söyledi.Milletin devletle buluştuğu ve Türkiye'nin ufkunun daha ilerilere gittiği bir dönemde Cumhur İttifakı ile güçlerin birleştirildiğini anlatan Gül, Cumhur İttifakı'nın sırtını millete dayayan bir anlayışla yola çıktığını, bu anlayışla da yoluna devam ettiğini vurguladı."Cumhur İttifakı, birileri gibi sırtını terör örgütlerine, Pelsilvanya'ya veya karanlık güçlere dayayan ittifak değil, sırtını millete dayayan ittifakın adıdır" diyen Gül, şöyle devam etti:"Pusulası millet olmayan ittifak, balon ittifakıdır. İpi kandilde olan ve Pensilvanya'nın şişirdiği balon ittifakını, bu millet 31 Mart'ta söndürecek. Cumhur İttifakı, bu milletin pusulasını ve rotasını belirlediği bir ittifak olarak yola devam edecek. Cumhur İttifakı, seçime ve 31 Mart'a kadar değil, mezara kadar sürecek bir yolculuktur. Cumhur İttifakı bir ilke, ülke, ülkü ittifakıdır. Biz 31 Mart'ta şunun bunun belediye başkanı olması için değil, ülkemize, ülke insanımıza daha iyi hizmet için sandığa gidiyoruz. 'Ne olacağım' değil, 'Bu ülke için ne yapacağım' diyenlerin ittifakıyız biz."Temel hedeflerinin ülkenin birliğini, dirliğini ve huzurunu muhafaza etmek olduğunu belirten Gül, şunları kaydetti:"Bu ülke insanının huzurunu kim bozmaya çalışırsa, karşısında bizi bulacaktır. Çukur kazarak bu ülkenin huzurunu bozmak isteyenleri, o kazdıkları çukura gömdük. Bu ülkenin huzurunu bozmak isteyenler kim olursa olsun, onları çukura gömmeyi çok iyi biliriz. Bu ülke insanının, Kürt'ü ve Türk'ü ile 82 milyonun, Edirne 'den Kars 'a kadar tüm vatandaşlarımızın hukukunu koruyacağız. Türkiye'nin hududunu, vatandaşlarımızın hukukunu korumak boynumuzun borcudur. Hiç bir zaman hiç bir güce teslim olmayacağız, birlik ve beraberliğimizi koruyacağız. Etle tırnak gibi bu ülkede omuz omuza kardeşçe yaşıyoruz."Kavgayla işlerinin olmadığını ve sevgiyi büyütmek istediklerini ifade eden Gül, "Biz soframızdaki ekmeği büyütmek, haklarımızı genişletmek için yola devam edeceğiz. 82 milyonu kucaklayarak, Cumhur İttifakı yoluna devam edecek." diye konuştu."315 bin misafirimiz Suriye 'deki evlerine döndü"Türkiye'nin daha da büyümesi için milletin 31 Mart'ta sandığa giderek Cumhur İttifakı'na oy vermesini isteyen Gül, terörle mücadele ve ülkedeki Suriyelilere ilişkin de şu bilgileri verdi:"Terör örgütleriyle ülkemize karşı birliğimizi bozmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Gaziantep olarak bunu çok iyi biliriz. Gaziantep'e, Kilis 'e düşen bombalar 2 yıl önce hepimizi tedirgin etmişti ama Fırat Kalkanı Harekatı ile tehdit nereden geliyorsa gelsin tehdidi kaynağında kurutmak için harekete geçtik. Fırat Kalkanı da Zeytin Dalı Harekatı da budur. Suriye'de güvenli bölgeler oluştukça Suriyeli kardeşlerimiz evlerine dönmeye devam edecek. Bugün itibarıyla 315 bin misafirimiz Suriye'de kendi memleketine dönmüştür. Dönüşler devam ediyor. Suriye'de güvenli alanlar oldukça, dönüşler daha da hızlanacak. Orada da güvenli bölge oluşması için Cumhurbaşkanımız etkili bir diplomasi sürdürüyor.""Kaynağında kurutmak için her türlü hazırlığımızı yaptık"Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerinin gelecek süreçte daha hızlı bir şekilde devam etmesini beklediklerini dile getiren Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz sınır komşusuyuz. Türkiye Cumhuriyeti, güneyinde asla ve asla bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyecek. Tüm imkanlarımız ve kurumlarımızla her türlü hazırlığımızı yaptık. Hiçbir güç, terör örgütü, sırtını kime dayarsa dayasın, Gaziantep'e, Hatay 'a, Kilis'e, Mardin 'e, Ankara 'ya hiçbir şekilde saldıramaz, tehdit oluşturamaz. Kaynağında kurutmak için her türlü hazırlığımızı yaptık. Türkiye'de hiçbir vatandaşımızın burnu bile kanamayacak şekilde hazırlığımız yapıldı. Terör asla Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Türkiye'ye karşı kim kötü emel besliyorsa, kim kötü senaryo yapıyorsa, o senaryoyu 31 Mart'ta başlarına geçiririz."Gül, daha sonra beraberindeki milletvekilleri ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi.Bakan Gül, ayrıca MHP İl Başkanı Muzaffer Çelik'i makamında ziyaret etti.