Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te taziye ziyaretlerinde bulundu
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te taziye ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te taziye ziyaretlerinde bulundu

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek'in ailesini ziyaret etti.

Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te taziye ziyaretlerinde bulundu, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek'in ailesini ziyaret etti.

Bakan Gül ve beraberindeki Vali Davut Gül, Gaziantep'te başsağlığı ziyaretleri gerçekleştirdi.

Nurdağı Sakçagözü Mahallesi'nde MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan'ı ziyaret eden Bakan Gül, önceki gün vefat eden babası İbrahim Taşdoğan (77) için taziyelerini dile getirdi.

Taziye evinde bir süre Taşdoğan ile sohbet eden ve okunan duaları dinleyen Gül ve beraberindekiler, daha sonra geçen ay PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Muhammed Önek'in ailesini ziyaret ederek kendilerine başsağlığı diledi.

Ziyarete, Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça ile Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak da eşlik etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'da Seri ile yollar ayrılıyor
Ahmet Altan, gözaltı için gelen polislere "Beni çok güzel yakaladınız" demiş Konya Büyükşehir Belediyesi'nden su ve ulaşıma yüzde 15 zam Düğünlerinin unutulmaz olmasını isteyen gelin ve damat pasta yerine çiğ köfte kesti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 06:02:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te taziye ziyaretlerinde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]