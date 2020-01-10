Adalet Bakanı Gül: "Geçen yıl gelen 176 bin 380 ihbar dosyasından 119 bin 636'sında savcılık... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: 'Geçen yıl gelen 176 bin 380 ihbar dosyasından 119 bin 636'sında savcılık... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Geçen yıl gelen 176 bin 380 ihbar dosyasından 119 bin 636'sında savcılık...

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "Geçen yıl gelen 176 bin 380 ihbar dosyasından 119 bin 636'sında savcılık makamı, 'soyut ve mesnetsiz iddia' nedeniyle soruşturmaya yer olmadığına karar vermiştir.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "Geçen yıl gelen 176 bin 380 ihbar dosyasından 119 bin 636'sında savcılık makamı, 'soyut ve mesnetsiz iddia' nedeniyle soruşturmaya yer olmadığına karar vermiştir."

Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Havalimanı taksicileri yerli otomobile talip oldu
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamaları tartışmaları alevlendirdi! Süresiz nafaka kalkıyor mu? Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi

Son Dakika Haberleri
17:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı - Son Dakika
17:01 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI - Son Dakika
17:01 Polis memuru çifte nikah masasında kelepçe takıldı - Son Dakika
17:00 3 balıkçıyı kurtaran kaptan konuştu - Son Dakika
17:00 Roy Hodgson: "Cenk'i yoğun bir şekilde izledik" - Son Dakika
15:25 Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Son Dakika
13:58 Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 17:05:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adalet Bakanı Gül: "Geçen yıl gelen 176 bin 380 ihbar dosyasından 119 bin 636'sında savcılık... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]